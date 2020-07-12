شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الخطيب تخرج عن صمتها: «فاض الكيل أريد حقي يا بلد.. تحملنا الكثير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت نيرفين فريد، زوجة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن استيائها تجاه التجاوزات التي تعرضت لها وأسرتها وزوجها خلال الفترة الماضية.

وقالت نيرفين فريد، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا ابنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.... ومازال يعطي، ولم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب».

وأضافت: «ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده، من حقنا أن نعيش في بلدنا آمنين مطمئنين لأن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوبًا سيدفع ثمنه)، أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!!».

وتابعت: «تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب، أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا ما لا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة، ولكن فاض الكيل أريد حقي يا بلد.... أريد حقي يا بلد .... أريد حقي يا بلد.. وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره».