شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التجديد لأوباما وجمعة وعبدالغني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب مسؤولو الزمالك من حسم التجديد للثلاثي يوسف إبراهيم «أوباما»، صانع ألعاب الفريق، ومحمد عبد الغنى، قلب دفاع الأبيض، وعبد الله جمعة، الظهير الأيسر، خلال الفترة المقبلة، عقب عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، عدة جلسات مع كل لاعب على حدة، للاتفاق على مدة التجديد والتفاصيل المالية.

ويفصل مجلس إدارة الزمالك خطوة وحيدة لإعلان تجديد عقد محمد عبد الغنى، بعد قيام اللاعب بتوقيع عقود التجديد لناديه، على بياض، وفقا لما صرح به وكيل أعماله ميدو حزين، والذى أكد أن عبد الغنى قام بتوقيع عقوده الجديدة مع نادى الزمالك على بياض فى جلسة مع مرتضى منصور، رئيس النادى.

ويتبقى لعبد الغنى الاتفاق بينه وبين المسؤولين حول المقابل المالى الذى سيتقاضاه اللاعب من أجل الإعلان عن تجديد تعاقده الذى ينتهى بعد موسمين، حيث فضلت إدارة الزمالك رفع القيمة المالية لعقده وإضافة 3 مواسم جديدة، خاصة أنه يتقاضى مليونا و500 ألف جنيه تقريبا، فى الموسم، وبعد تقديمه مردودا جيدا مع الفريق قررت إدارة النادى زيادة المقابل المالى الذى يحصل عليه اللاعب الذى يتبقى الاتفاق عليه لإعلان تجديد التعاقد معه، ومازلت المفاوضات على المقابل المادى مستمرة.

كما توصل أمير مرتضى إلى اتفاق مع عبد الله جمعة، على تمديد تعاقده، ويتبقى فقط تحديد موعد التوقيع، ونفس الأمر بالنسبة ليوسف أوباما، الذى عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قبل التوجه لمعسكر برج العرب، واتفقا خلالها على كافة التفاصيل المالية، وعلمت «المصرى اليوم» أن الزمالك قرر إضافة 4 سنوات فى عقد صانع ألعاب الفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وقرر الزمالك فى وقت سابق تعديل عقود عدد من اللاعبين بما يتناسب مع قيمتهم الفنية، وجاء من بينهم الثلاثى المتألق، وذلك تحفيزا لهم قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء، فى البطولة التى يحلم بلقبها الجمهور الأبيض منذ عام 2002.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى للفريق على خوض مباراة ودية أمام فريق سموحة السكندرى الأحد المقبل، وذلك خلال معسكر الفريق بمدينة برج العرب، جاء ذلك بعد الاتفاق مع سموحة على الموعد الجديد، حيث كان مقررا للمباراة أن تقام الخميس المقبل، إلا أن سموحة طلب تعديل الموعد، على أن تقام المباراة على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الأبيض.

وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضى ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى، حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب، الذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما، استعداداً لعودة المنافسات الكروية، وانضم حازم إمام وفرجانى ساسى، ثنائى الفريق، لمعسكر الإسكندرية، أمس الأول السبت، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما، وخاض الفريق مرانه الصباحى، أمس، تحت إشراف كارتيرون، والذى ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه، مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للإجراءات الوقائية.

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وفى شأن آخر، يجرى مسؤولو الزمالك محاولات من أجل إعادة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، إلى القاهرة بعد غد الأربعاء، من أجل الخضوع لمسحات كورونا والانتظام فى استعدادات الفريق الجارية التى تأتى ضمن التحضيرات لعودة

المنافسات الكروية.

وتأتى تحركات مسؤولو القلعة البيضاء، بعد تصريحات سعيد أمزازى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، بأنه سيتم السماح للمواطنين العالقين فى المغرب والراغبين فى العودة لأماكن إقامتهم بالمغادرة يوم الأربعاء المقبل.