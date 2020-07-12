شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يتقدم لأستون فيلا بهدف على كريستال بالاس في الشوط الأول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم نادي أستون فيلا على ضيفه كرستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه الذي استقبل كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة على الجهة اليسرى، حاول المدافع إخراجها لتصل لترزيجيه على القائم البعيد ليضعها مباشرة في الشباك.

وكان الحكم قد ألغى في وقت سابق هدفًا لمدافع كريستال بالاس مامادو ساكو بداعي وقوع لمسة يد قبل دخول الكرة للشباك.

يذكر أن الثنائي المصري «تريزيجيه» والمحمدي» يشارك في التشكيل الأساسي لأستون فيلا في هذه المباراة.