شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعتزم تمديد عقد أجويرو حتى ٢٠٢٢ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية، إن مانشستر سيتي يعتزم تمديد عقد لاعبه الأرجنتيني أجويرو، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ليستمر في ملعب الاتحاد حتى عام 2022.

ويأتي تحرك السيتي لتجديد عقد اللاعب، بعد فترة من معاناة مع الإصابة، والخضوع لعملية جراحية في الركبة، وتأكد غيابه حتى نهاية البريميرليج، وكذلك أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعود أجويرو إلى فريق طفولته (إنديبندينتي)، عندما ينتهي عقده مع مانشستر سيتي، لإنهاء مسيرته والاعتزال هناك.