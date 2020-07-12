«كاس» تعلن مصير طعن مانشستر سيتي الإثنين

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الإثنين، مصير طعن مانشستر سيتى ضد عقوبة إيقافه لمدة عامين عن المنافسة فى المسابقات الأوروبية.

وقضى الاتحاد الأوروبى للعبة «يويفا»، فى فبراير الماضى، بأن «سيتى» ارتكب «انتهاكات خطيرة» للوائح اللعب المالى النظيف، ولم يتعاون مع التحقيق، وعاقب النادى بالإيقاف لمدة عامين، وغرامة قيمتها 30 مليون يورو ( 33.89 مليون دولار(



ونفى «سيتى» ارتكاب أى مخالفات، ونظرت المحكمة الرياضية، الشهر الماضى، الطعن الذى قدمه. وقد يكلف الغياب عن دورى الأبطال مانشستر سيتى ما يصل إلى 100 مليون جنيه استرلينى «126.26 مليون دولار» على الأقل، فى صورة جوائز مالية وعوائد البث التليفزيونى، بالإضافة إلى أرباح التذاكر وإيرادات أخرى.

وفى وقت سابق، أكد بيب جوارديولا، مدرب «سيتى»، جاهزية فريقه للمشاركة فى البطولة القارية، الموسم المقبل. وقال المدرب الإسبانى، فى مؤتمر صحفى: «نحن جاهزون.. تَحْدونى ثقة كبيرة فى السماح لنا بالمشاركة فى دورى الأبطال».

وإذا لم يُقبل طعن مانشستر سيتى، فسيشارك بدلًا منه فى دورى الأبطال صاحب المركز الخامس فى البريميرليج، الذى يحتل الفريق وصافته حاليًا، خلف ليفربول، البطل.