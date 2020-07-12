شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يطيح بـ«أسامواه» و«جودين» من الإنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفنى لإنتر ميلان، لصنع الكثير من التغييرات في النيراتزوري خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن هناك العديد من اللاعبين الذين باتوا على أبواب الرحيل في إنتر ميلان، مثل روبرتو جاليارديني وكريستيانو بيراجي.

وأشار إلى أن دييجو جودين أيضًا خارج حسابات «كونتي» في الموسم الجديد لأسباب خططية، لذا يستعد إنتر ميلان لسماع العروض بشأن رحيله.

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