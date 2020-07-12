شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يطيح بـ«أسامواه» و«جودين» من الإنتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفنى لإنتر ميلان، لصنع الكثير من التغييرات في النيراتزوري خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن هناك العديد من اللاعبين الذين باتوا على أبواب الرحيل في إنتر ميلان، مثل روبرتو جاليارديني وكريستيانو بيراجي.
وأشار إلى أن دييجو جودين أيضًا خارج حسابات «كونتي» في الموسم الجديد لأسباب خططية، لذا يستعد إنتر ميلان لسماع العروض بشأن رحيله.
وأوضح أن ماتياس فيتشينو لم يظهر أيضًا بشكل جيد خلال الفرص التي حصل عليها مع «كونتي»، كما أن اللاعب كان على أعتاب الرحيل في الميركاتو الشتوى الماضى.
وقال الموقع الإيطالي إن كوادو أسامواه عانى هذا الموسم مشاكل جسدية، ولن يتواجد في مشروع إنتر خلال الموسم المقبل.
فيما كشف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال الموسم المقبل. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة تلقى دفعة قوية في الصفقة، بعد أن تخلى إنتر ميلان عن 21 مليون يورو من الأموال المطلوبة لحسم الصفقة، وكان النيراتزورى يتمسك بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى، الذي انتهى في 7 يوليو الجارى، ثم تراجع، وحدد 90 مليون يورو فقط لرحيل اللاعب.
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