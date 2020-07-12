شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريرًا عن مصابي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تسلم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك من أجل الاطمئنان على برامجهم التدريبية.

وحرص فايلر على الوقوف على كل التطورات الخاصة ببرامج تأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد اللذين قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيليس وغضروف الركبة.

كما اطمأن فايلر على جاهزية حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، الذي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة، وأيضا محمد محمود الذي يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال هذه الفترة.