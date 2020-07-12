شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة الليجا تشتعل في القمة والقاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت الجولة الـ35 من عمر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وشهدت انتصارًا ثامنًا على التوالي وتعزيز القمة لريال مدريد.

كما شهدت جولة الليجا تذبذب أداء برشلونة، وطموح إشبيلية، وإيمان ريال مايوركا، وتأكد هبوط إسبانيول لدورى القسم الثانى.

نجح الريال في تحقيق ثامن انتصار له على التوالى منذ استئناف الليجا، ليحقق العلامة الكاملة بفضل ركلة جزاء احتسبت عقب عرقلة ميندى داخل المنطقة، ليحولها كريم بنزيما في الشباك، أكدها أسينسيو بهدف ثان.

بهذا الانتصار، يحصد الريال ثامن انتصاراته، و24 نقطة كاملة، ليحتاج لانتصارين جديدين في الجولات الثلاث المقبلة ليضمن اللقب.

فيما فاز برشلونة مجددًا في مواجهة الديربى أمام إسبانيول بهدف نظيف، كما فعل في الجولة الماضية خارج أرضه في ملعب لاسيراميكا أمام فياريال 1-4، لكن مع فارق كبير في الأداء بين انتصار وآخر.

وظهر برشلونة بأداء متذبذب أمام إسبانيول صاحب المركز الأخير، والذى تأكد هبوطه لدورى القسم الثانى. ويعكس هذا التذبذب في الأداء، العديد من الشكوك حول طموح الفريق لتحقيق هدفه بالتتويج بلقب الليجا.

كما سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو (1-1)، ونجح فياريال في الفوز 3-1 خارج أرضه على خيتافى، ليرد إشبيلية بانتصار ثمين أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1.

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وقلب إشبيلية تأخره لفوز يتقاسم به النقاط مع الروخى بلانكوس، ليعزز من احتلاله للمركز الرابع المؤهل لدورى أبطال أوروبا.

ورغم تقدم أسود الباسك بهدف لأندير كابا، نجح إيفر بانيجا ومنير الحدادى في 5 دقائق بالشوط الثانى في قلب النتيجة، ليواصل إشبيلية الصمود والصراع على التأهل لدورى الأبطال.

ولم يعد هناك أمل لإسبانيول من أجل البقاء في الأضواء، ليهبط رسميا إلى دورى القسم الثانى، وكذلك يعانى ليجانيس من صعوبات كبيرة للنجاة من الهبوط، لكن مايوركا لايزال يصارع من أجل البقاء.

مايوركا حقق انتصارين في آخر 3 جولات ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن عشر، ويقلص الفارق مع ديبورتيفو ألافيس السابع عشر إلى 3 نقاط، ومع إيبار وسيلتا فيجو صاحبى المركزين 15 و16 على الترتيب لأربع نقاط، مستغلا تعثرها جميعا.

وقال مدرب مايوركا فيسنتى مورينو قبل مواجهة ليفانتى والتى انتهت بفوز فريقه بثنائية «متيقن من أنه في حالة الفوز على ليفانتى، سيكون هناك شعاع ضوء، أريد التفكير في حال فوزنا لأننا سنحظى بفرص عديدة للبقاء».

و لم يعد يمتلك إسبانيول أي حظوظ للبقاء في الأضواء، ليهبط لدورى القسم الثانى قبل نهاية بطولة الدورى بثلاث جولات، للمرة الأولى منذ 27 عامًا. وهناك الكثير من الدلائل التي أطاحت بإسبانيول من الأضواء وتعكس موسمه المتواضع، فقد حقق الفريق 5 انتصارات فقط وحصد 24 نقطة من أصل 105 ممكنة، وظل في منطقة الهبوط طوال 34 من أصل 35 جولة بالليجا.

وتناوب 4 مدربين على إسبانيول هذا الموسم، كما استثمر 40 مليون يورو في الميركاتو الشتوى الماضى، لكنه ظل قابعًا في المركز العشرين والأخير بست هزائم متتالية.