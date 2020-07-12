شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» و«المحمدي» أساسيين أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه التشكيل الأساسي لنادي أستون فيلا في مباراته أمام كريستال بالاس، اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما دخل أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي بعد وضع اسمه كبديل في التشكيل المعلن أولًا ليدخل على حساب «هوس».
وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:
حراسة المرمى: ريينا
الدفاع: كونسا، المحمدي، منجز، تايلور
الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، هوريهان
الهجوم: تريزيجه، ساماتا، جريليش
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الوضع في مصر
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اصابات
81,158
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تعافي
23,876
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وفيات
3,769
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