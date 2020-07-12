شكرا لقرائتكم رمضان صبحى فى ملعب التتش انتظارا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر رمضان صبحى لاعب فريق الأهلى عودة النشاط الرياضى واستئناف بطولة الدورى ، و المقرر له يوم 7 أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة الشابب و الرياضة وكذلك اتحاد الكرة ، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد ، ونشر اللاعب صورة له عبر موقع الصور انستجرام خلال تواجده في ملعب التتش، مرتديا الملابس الرياضية ، و يحتسى أحد المشروبات ، وعلق على الصورة قريبا عودة الدورى من خلال كتابة كلمة " soon " ووضع ايموشن لكرة القدم ، إشارة منه إلى استئناف المسابقات .

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أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن رمضان صبحى لاعب الأهلى والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزى لن يعود إلى ناديه الأصلى أول أكتوبر المقبل وهو موعد فتح القيد فى مصر قبل نهاية الموسم الحالى بـ4 أسابيع، وأوضحوا أن عقد رمضان صبحى مستمر مع الأهلى لنهاية الموسم على أن يعود بعد انتهاء الموسم إلى ناديه فى حالة عدم نجاح مفاوضات الأهلى مع ناديه لتجديد الإعارة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.