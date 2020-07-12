شكرا لقرائتكم شادى محمد: أزارو بيضيع أهداف كتير لكنه مزعج وأفضل من بادجى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى شادى محمد كابتن النادى الأهلى الأسبق أن المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الأحمر المعار للإتفاق السعودى أفضل من السنغالى أليو بادجى مهاجم الاهلى ، وقال شادى محمد لـ"الخليج 365" :"ازارو أفضل من بادجى كتير ، رغم أن ازارو بيضيع أهداف كتير بس بيسجل ومزعج وكنت ضد رحيله، اللاعب الافريقى اللى يجى ويكون إضافة ميقعدش احتياطي من أول يوم".

وعن رحيل شريف إكرامى حارس الاهلى قال شادى محمد :"طبعا حقه لازم يلعب ويشارك مع فريق جديد ، محدش يرضى لنفسه الجلوس على الدكة".

ووجه شادى محمد رسالة لكل اللاعبين الذين يشعرون بالندم على ارتداء الفانلة الحمراء، مؤكداً أنهم لا يشرفون الأهلى. وقال شادى محمد فى حواره مع "اليوم السابع"، "أى لاعب ندم أنه لعب للأهلى لا يشرفنى ارتداؤه قميص الأهلى وإحنا اللى ندمانين على وجودكوا فى الأهلى أياً كان أنتو مين، اللى ميتشرفش بالأهلى وقيمته احنا اللى مش عايزينه، الاهلى نعمة كبيرة ولازم الكل يعرف كدا ".

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وكان عدد من اللاعبين الذين انضموا للأهلى فى الحقبة الأخيرة قد أبدوا ندمهم على التوقيع للأهلى منهم محمد صديق وطارق السعيد.

وانضم شادى للأهلى قادماً من الكروم السكندرى موسم 1999-2000، بعد إشادة مدرب الفريق الأحمر وقتها الألمانى راينز تسوبيل وفى أول مشاركة له مع الفريق سجل هدفاً ساهم فى فوز الأهلى خارج ملعبه على شوتنج ستارز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دورى الابطال الافريقى.

وكان شادى الورقة الرابحة للبرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى الشهير الذى اعتمد على اللاعب لسنوات طويلة مؤمناً بقدراته وإمكانياته ليصبح الفتى المدلل له قبل أن تنتهى العلاقة بينهم بالخلاف الشهير فى مباراة سانتوس الأنجولى بالكونفدرالية بعد سنوات من البطولات صعد فيها شادى لاستلام الكئوس الحمراء كابتن لنادى القرن.

شادى محمد فاز بـ24 بطولة مع النادى الأهلي 19 منها وأثناء ارتدائه شارة الكابتن، بالإضافة لكونه أكثر لاعب فى تاريخ الأهلى شارك فى مباريات البطولات الأفريقية.