وجه وائل جمعة أسطورة الأهلي والكرة المصرية رسالة شديدة اللهجة عقب انتشار فيديو سب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كفايه يا أخي الواحد بعيد وزهقت وقرفت منك بتتكلم على أشرف وأحسن ناس وتخوض في عرضهم وشرفهم وأنت أوسخ الناس”. وأضاف: “أخيرًا حاجة بلدنا بلد الرجالة وأنت عرة الرجالة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة يرد على الفيديو المسئ للكابتن الخطيب والمصريين: "بتتكلم على أشرف ناس وتخوض في عرضهم وشرفهم وأنت أوسخ الناس وعرة الرجالة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.