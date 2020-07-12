بعد تقديم بلاغ للنائب العام.. تصعيد جديد من الخطيب ضد مرتضى منصور في واقعة الفيديو المسيء

كتب: ضياء السقا

في تصعيد جديد، أرسل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد تداول مقطع مصور منسوب لرئيس النادي الأبيض يسب فيه رئيس القلعة الحمراء.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأهلي، وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي نداءً أخيراً لرئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مائة مليون مصري، ويرى ليس من بينهم رجلاً عندما قال في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس «بلد مفهاش راجل.. على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، مضيفا أن هذا البلد هي مصر الوطن، بخلاف شتائم وخوض في الأعراض وإساءات للأسر والعائلات بحق رئيس النادي الأهلي وكثيرين.

وقال الخطيب في خطابه لرئيس مجلس النواب: عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض. وكل هذا لم يحرك ساكناً. وكأن رئيس الزمالك فوق القانون.. في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائماً فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون.

وجاء في الخطاب أيضاً أن عدم محاسبة رئيس الزمالك على جرائمه السابقة واحتمائه بالحصانة البرلمانية جعلته يتمادى في تجاوزاته وإساءاته التي فاقت كل الحدود، حتى جاء الفيديو الأخير والذي تم تصويره داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه كل المصريين بلا استثناء بعبارات يعف اللسان عن ذكرها، سردها الخطيب كاملة في بلاغه اليوم لمعالي المستشار النائب العام والذي حمل رقم ٢٨٤٦».

وطالب رئيس الأهلي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان، مؤكداً أنه وكل الشرفاء في هذا الوطن لن يقبلوا بهذه الإهانات. ومجلس الشعب ذاته لن يقبل بحماية من أهان الشعب. وعلى رئيس مجلس النواب أن يعلن موقفه للرأي العام من هذه الإهانات التي شملت عموم المصريين، والذي يرى رئيس الزمالك ليس من بينهم رجلاً.

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وكان رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.

وجاء في البلاغ أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير..

وأكد محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة.

وانتشر فيديو عبر الساعات الأخيرة من صباح الأحد، لمرتضى منصور وهو يوجه سب وقذف لمحمود الخطيب وكهربا، داخل نادي الزمالك.