ساديو ماني يعلق على "أنانية" محمد صلاح





علق النجم السنغالى ساديو مانى، جناح فريق ليفربول الإنجليزي على اتهام محمد صلاح بالأنانية ووجود خلافات بينهما وذلك فى حوار مع صحيفة " lesoleil" السنغالية، وذلك بعدما أكد بالأمس فى تصريحات للموقع الرسمى للريدز أنه يستمتع باللعب بجانب الثنائى صلاح وفيرمينو.

وتلقى مانى سؤالا عن علاقته بالمصرى محمد صلاح والتى تبدو غير جيدة لأنه أنانى ورد السنغالى قائلا، "أنا وصلاح لدينا علاقات جيدة سواء فى الملعب أو خارجه، صحيح أنه يمكن أن تظهر بعض العلامات يتم تفسيرها بشكل خاطئ وأنا أعلم أن صلاح ليس لاعبا أنانيا بل على عكس ما تقوله.

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وعن تصريحات رياض محرز التى قال فيها فى وقت سابق إن ساديو مانى يستحق جائزة أفضل لاعب فى الدروى الإنجليزى قال النجم السنغالى، "أحيانًا أقرأ بعض التصريحات التى تتحدث عن هذا الأمر لكننى دائمًا ما أقول إن الجوائز الفردية لا تمثل هاجسًا بالنسبة لى، ومع ذلك من اللطيف أن أرى لاعبين مثل رياض محرز يرون أنى أستحق لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى وفى رأيى هناك آخرون يستحقون ذلك أيضًا."

واختتم تصريحاته قائلا، "على أى حال بالنسبة لي فإن اللقب الجماعى هو ما يهمنى أكثر."

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 92 نقطة، بعدما حسم لقب المسابقة هذا الموسم للمرة الأولى منذ 30 عاما، ثم يأتى مانشستر سيتي، فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة