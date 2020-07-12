"توظيف الشحات ولاعب صاعد".. كيف يُفكر فايلر بشأن جبهة الأهلي اليُمنى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:



قال مصدر داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون يفكرون في إمكانية توظيف حسين الشحات لاعب وسط الفريق عند عودته للمباريات لكي يكون ضمن حلول الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل.

واعلن أحمد فتحي مؤخراً رحيله عن الفريق وانتقاله لصفوف نادي بيراميدز بداية الموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه حال تعثر التعاقد مع لاعب يشغل مركز المدافع الأيمن لمساعدة محمد هاني محلياً وأفريقياً الموسم المقبل، قد يكون هناك توظيف لحسين الشحات.

وأشار المصدر أن الشحات سبق ولعب في نفس المركز وقت كان لاعباً في المقاصة وأيضاً تم الاستعانة به في بعض الفترات مع الأهلي لدقائق في المدافع الأيمن.

ولم يتحدد بعد الموعد الرسمي لعودة حسين الشحات للملاعب، لكن وفقاً لتصريحات سابقة لمصادر مقربة من اللاعب وداخل النادي الأهلي، فالغياب قد يمتد لأكثر من شهرين بسبب العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.

لاعب شاب

وعلى جانب أخر، يفكر الجهاز الفني في الأهلي بشأن الاستعانة بأحد مواهب قطاع الناشئين في ظل ما يقوم به فايلر في الوقت الحالي بتصعيد بعض اللاعبين صغار السن من أجل التدرب مع الفريق الأول.

وقال عمرو أنور مدرب فريق شباب الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك فارس طارق مواليد 2000 يشغل مركز المدافع الأيمن ويعد من المواهب المميزة، وأشاد بقدراته الفنية وإمكانية أن يكون بديل جيد لمحمد هاني الموسم المقبل.

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وأفاد مراسل "يلا كورة" في النادي الأهلي، أن فارس طارق لم يتم تصعيده بعد عودة التدريبات بالفريق من جديد لكن سبق وقام فايلر بتصعيده للتدرب مع الفريق الأول في فترة سابقة.

صفقة جديدة

لم يغلق النادي الأهلي ملف الصفقات الصيفية بناء على تصريحات أمير توفيق مدير التعاقدات، حيث قال في تصريح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن هناك إمكانية للتعاقد مع لاعب من داخل مصر دون تحديد المركز.

ووفقاً لمصادر سابقة داخل النادي الأهلي، فيعد رجب بكار وباهر المحمدي أسماء تم طرحها للتواجد في الفريق الموسم المقبل لتدعيم مركز الدفاع والمدافع الأيمن.

وقد تكون صفقة الأهلي الجديدة لاعباً في مركز المدافع الأيمن بالتالي وجود لاعب أخر مع هاني في المركز.

باسم علي

تقلصت فرص عودة باسم علي من جديد الموسم المقبل ليكون ضمن حلول الجبهة اليمنى.

حيث أكد مصدر في تصريحات سابقى لـ"الخليج 365" أن باسم علي اقترب من البقاء مع نادي الجونة في الموسم الكروي المقبل وذلك بعد موافقة اللاعب وترحيبه بالاستمرار في هذه التجربة.

وأكد المصدر أن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة حصل علي موافقة باسم علي بالبقاء مع النادي في حالة موافقة الأهلي بصورة نهائية علي تجديد إعارته.

وكشف المصدر أن الجونة سيرسل في الفترة المقبلة عرضًا رسميًا للأهلي من أجل تأكيد رغبته في بقاء اللاعب بين صفوفه خاصة بعدما تألق هذا الموسم ولم تعطله الإصابات علي عكس ما كان يحدث معه في السابق.