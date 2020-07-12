مباشر.. أستون فيلا2 -0 كريستال بالاس..تريزيجيه يسجل هدفين

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ومواطنه أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي لأستون فيلا.

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 27 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المرتبة الـ14 وفي جعبته 42 نقطة.

ويسعى رفاق تريزيجيه لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام كريستال بالاس مع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة المحلية.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..