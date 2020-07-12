محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
نفى مصدر داخل نادي الاتفاق السعودي، ما تردد بشأن التفاوض مع الأهلي لضم محمد شريف لاعب الفريق الأحمر المعار إلى صفوف إنبي.
وكانت صحيفة "سبورت" السعودية، قد قالت في تقريرها اليوم الأحد، إن وفد نادي الاتفاق وصل إلى القاهرة لبدء المفاوضات مع الأهلي على ضم محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويلعب محمد شريف بين صفوف نادي إنبي معارًا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه-، أن نادي الاتفاق كان قد أبدى اهتمامه بالفعل في ضم محمد شريف ولكن في بداية الموسم، لافتًا إلى أن الوقت الحالي لا يشهد أية مفاوضات مع اللاعب.
جدير بالذكر أن البالغ من العمر 24 عامًا شارك بالقميص البترولي في 17 مباراة بالدوري (سجل 9 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين).
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بنادي الاتفاق: لا نفاوض محمد شريف لاعب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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