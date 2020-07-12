شاهد .. محمود كهربا يوجه رسالة هامة إلى والدته

‎وجه محمود كهربا لاعب الأهلي، رسالة إلى والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعدما سبق ونشر صورته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء .

وقال كهربا:

"وهل هناك اغلى من امى ليهتز لها قلبى وكيانى؟

‎ان كان بى خير فهو منك وبسببك يا امى ، نعل جزمتك اغلى واطهر من اللى شتمك وسبك وتطاول عليكى.

‎اتعلمت منك ومن قلبك الطاهر انى اترفع عن اى اساءه تتوجه ليا لكن اليوم الاساءه كانت ليكى يا امى ، وبوعدك وهذا وعد دين عليا ان حقك جايلك ولو طال الزمن.

‎ضحيتى كتير عشاننا وكانت فرحتك وانتى بتشوفينى بحقق كل اللى كنت بطمح له كنتى بتهتمى بكل تفاصيل حياتنا ونبضات قلوبنا وبتدى بدون ماتنتظرى مقابل الا انك تشوفينا سعداء. خلقنا لنلعب كوره قدم ونتنافس داخل الملعب وليس الغوض في الاعراض واهانه من تعبو في تربيتنا ونحن في بلد كل يوم

تتغير للاحسن ولا يرضي الشرفاء منهم هذه التصرفات وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لاصحابها‎رينا يخليكى ليا يا امى والعمر كله ليكى ودايما معاناعايشين ببركه دعاكى لينا ⁦ [♥️] ⁩⁦ [♥️] ⁩‎#بحبك_يا_أمى"

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وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي نداءً أخيراً للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مائة مليون مصري، ويرى ليس من بينهم رجلاً عندما قال في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس «بلد مفهاش راجل. على الطلاق البلد دي مفهاش راجل». وهذا البلد هي مصر الوطن. بخلاف شتائم وخوض في الأعراض وإساءات للأسر والعائلات بحق رئيس النادي الأهلي وكثيرين.

وقال محمود الخطيب في خطابه اليوم لرئيس مجلس النواب. عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض. وكل هذا لم يحرك ساكناً. وكأن رئيس الزمالك فوق القانون.. في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائماً فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون.

وجاء في الخطاب أيضاً أن عدم محاسبة رئيس الزمالك على جرائمه السابقة واحتمائه بالحصانة البرلمانية جعلته يتمادى في تجاوزاته وإساءاته التي فاقت كل الحدود. حتى جاء الفيديو الأخير والذي تم تصويره داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه كل المصريين بلا استثناء بعبارات يعف اللسان عن ذكرها. «سردها الكابتن محمود الخطيب كاملة في بلاغه اليوم لمعالي المستشار النائب العام والذي حمل رقم ٢٨٤٦».

وطالب رئيس الأهلي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان، مؤكداً أنه وكل الشرفاء في هذا الوطن لن يقبلوا بهذه الإهانات. ومجلس الشعب ذاته لن يقبل بحماية من أهان الشعب. وعلى رئيس مجلس النواب أن يعلن موقفه للرأي العام من هذه الإهانات التي شملت عموم المصريين، والذي يرى رئيس الزمالك ليس من بينهم رجلاً.