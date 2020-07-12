الإنتاج الحربي يجدد تعاقد ماهر همام لرئاسة قطاع الناشئين

جدد مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي برئاسة أشرف عامر، التعاقد مع ماهر همام رئيسا لقطاع الناشئين لمدة موسمين ينتهوا بنهاية موسم ٢٠٢٢ بحضور العميد عادل عبد الفتاح مدير عام النشاط الرياضى.

ينتظم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، بداية من غد الأحد، في معسكر مغلق، بمدينة شرم الشيخ، لمدة أسبوعين، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقفه لفترة أكثر من ثلاثة أشهر منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وقرر الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي

بقيادة مختار مختار المدير الفني، خوض تدريبات المعسكر على فترتين من أجل زيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة التوقف

الطويلة.

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وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدوري، وأكد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي، في اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة

30%، تطبيقاً للاتفاق الذي تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود في حال إلغاء مسابقة الدوري، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.



وعقد عامر جلسة مع اللاعبين في أول مران لهم استعداداً لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق في المسابقة واستعادة المربع الذهبي من جديد، مشيداً بدورهم مع النادي وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.