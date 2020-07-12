المقاصة يخوض معسكرًا بالإسماعيلية استعدادًا للدوري

قرر الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال خوض معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية استعداداً لاستكمال بطولة الدوري الممتاز. استعداداً لاستكمال بطولة الدوري الممتاز. وقرر المقاصة خوض المعسكر بداية من يوم السبت المقبل ولمدة أسبوع. واستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

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