الأهلي السعودي يواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي السعودي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الجاري يوم 4 أغسطس المقبل بمباريات كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وأيضا عودة مباريات دوري أبطال آسيا. وخاض الفريق مرانه مكتمل الصفوف لأول مرة منذ عودة التدريبات بعد اكتمال وصول اللاعبين المحترفين وكذلك مشاركة الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما في التدريب كاملا بعد مشاركته في جزء من المران أمس وذلك بعد التأكد من تعافيه بشكل كامل من الإصابة بفيروس

وأبرزت الصفحة الرسمية للنادي صورا من مران اليوم والذي شهد تدريبات بدنية شاقة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق تدريبات فنية بالكرة في الفترة المسائية من المران والتي ستكون في السلعة السادسة مساء. المحترفين وكذلك مشاركة الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما في التدريب كاملا بعد مشاركته في جزء من المران أمس وذلك بعد التأكد من تعافيه بشكل كامل من الإصابة بفيروس كورونا وأبرزت الصفحة الرسمية للنادي صورا من مران اليوم والذي شهد تدريبات بدنية شاقة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق تدريبات فنية بالكرة في الفترة المسائية من المران والتي ستكون في السلعة السادسة مساء. وكانت منافسات كرة القدم في السعودية قد توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل أن تقرر وزارة الرياضة واتحاد الكرة عودة المسابقات بداية من أغسطس المقبل.

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