وليد هويدي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ

قرر وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن هويدي خوضه الانتخابات بعد إصرار كبير من أبناء محافظة الفيوم لإقناعه بخوض هذه التجربة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس

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المقبل.

أظهرت نتائج المسحة الثالثة التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم

على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس بقرار من إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الجهاز الفني سيحدد خلال الأيام المقبلة برنامج المباريات الودية التي سيخوضها الفريق على هامش فترة الإعداد الحالية، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.