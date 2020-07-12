اخبار الرياضه

سلبية مسحة كورونا الثالثة لجميع لاعبي المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أظهرت نتائج المسحة الثالثة التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس سلبية جميع العينات.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس بقرار من

إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الجهاز الفني سيحدد خلال الأيام المقبلة برنامج المباريات الودية التي سيخوضها الفريق على هامش فترة الإعداد الحالية، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلبية مسحة كورونا الثالثة لجميع لاعبي المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا