زيدان: ريال مدريد أهم نادِ في التاريخ

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يستهدف الفوز على غرناطة، في المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء غد الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن على أعتاب الأسبوع الأخير، 3 مباريات حاسمة، إنها أصعب 3 مباريات وكلها مهمة، جميع الأندية تصبو لتحقيق

هدفٍ معين، ونريد أن نبذل قصارى جهدنا للفوز غدًا، نعمل على إيجاد التوازن بين خط الدفاع والهجوم في الفريق، أنا فخور لما يقدمه لنا تيبو كورتوا، فريقي يقاتل بشكل رائع، هم دائما يفكرون بالفوز فقط، لا شيء آخر يهمنا حاليا".

وأضاف: "بعد التوقف كان الحظ

قادرا على اللعب مرة أخرى معي، أنا لست منزعجا أو مندهشا من الانتقادات التي وجهوها إلينا، ريال مدريد هو أهم ناد في التاريخ، الأمر لا يتعلق بالحسابات، علينا أن نلعب المباريات، أن نركز فقط على لعبة الغد، نحن نفكر فقط في مباراة الغد، هدفي وهدف اللاعبين هو نفس الشيء، مباراة الغد، ثم عندما يكون لدينا الوقت نتحدث عن أشياء أخرى، لكننا نتحدث فقط عن لعبة الغد، ستكون لعبة معقدة جدا".