أزمة جديدة في اتحاد جدة السعودي

دخلت إدارة نادى اتحاد جدة في أزمة جديدة وذلك عقب مشكلة مغادرة اللاعب فهد المولد من معسكر الفريق في أبها.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مطالبة عبد العزيز البيشي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاتحاد بتسلم مبلغ 500 ألف ريال كجزء من مقدم عقده مع الاتحاد.

وأضافت التقارير إلى أن البيشي تلقى

وعدًا من إدارة نادي اتحاد جدة بدفع المبلغ فور توافره في خزينة النادي إلا أنه لم يتم الالتزام بهذا الوعد.

مما تسبب في استياء اللاعب وهبوط مستواه مع الفريق، خاصة في ظل عدم مشاركته كأساسي في عدد من المباريات مع الاتحاد.

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انضم عبدالعزيز البيشي صاحب الـ٢٦ إلى صفوف اتحاد جدة موسم ٢٠١٩ قادما من نادي الفيصلي السعودى.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.