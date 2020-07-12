بث مباشر | شاهد ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي لندن بين “ارسنال وتوتنهام” في أهم مباريات اليوم الأحد 12-7-2020 بالجولة الـ 35 في الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “ارسنال وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبر الجديد.

يحتل فريق “ارسنال” المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع “ولفرهامبتون”، وبفارق 4 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السابع والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

في المقابل يبقع “توتنهام” في المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “بيرنلي” الذي تعادل مع “ليفربول أمس السبت، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن “ارسنال”.

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