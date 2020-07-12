بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي لندن بين “ارسنال وتوتنهام” في أهم مباريات اليوم الأحد 12-7-2020 بالجولة الـ 35 في الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ارسنال وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبر الجديد.

يحتل فريق “ارسنال” المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع “ولفرهامبتون”، وبفارق 4 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السابع والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

في المقابل يبقع “توتنهام” في المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “بيرنلي” الذي تعادل مع “ليفربول أمس السبت، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن “ارسنال”.

Advertisements

وانتهت آخر مواجهة بين “ارسنال وتوتنهام” في البريميرليج التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإمارات” يوم 1 سبتمبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشرة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم

توتنهام 0-0 ارسنال

????️ملعب توتنهام هوتسبر (لندن)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 35)

⌚تبدأ في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش

..