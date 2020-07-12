بيان وزارة التموين يكشف “خدعة” مرتضى منصور بشأن “نادي القرن الحقيقي”

فاجأ مرتضى منصور متابعي الكرة المصرية بشكل عام وجمهور الاهلي والزمالك بشكل خاص مساء الخميس 9 يوليو 2020، عندما اعلن عن تسجيله شعار “الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في افريقيا” كعلامة تجارية في وزارة التموين.

ونشر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، بيانًا رسميًا أمس السبت، أوضح فيه حقيقة نجاح نادي الزمالك في تسجيل علامة تجارية خاصة بشعار “الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في افريقيا”.

وقال الجهاز في بيانه “تقدم نادى الزمالك للألعاب الرياضية بطلب تسجيل لشعار نادي الزمالك – نادي القرن الحقيقي لكرة القدم – في الخامس من شهر يوليو 2020 برقم إيداع 415563، وسيتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر، وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002″.

وأضاف الجهاز “ما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها، يتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها”.

وتابع جهاز تنمية التجارة الداخلية “النادي الاهلي قام بتسجيل شعار “الاهلي نادي القرن” بالفعل منذ عام 2002، وقام بتجديد تسجيل العلامة التجارية الخاصة به، والتي يتم تجديدها كل 10 سنوات”.

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وأشار “يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت في التظلم – طبقا للقانون – بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، ويحق لذوي الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري”

وأتم “في حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه الى الإدارة متضمنًا أسباب الاعتراض، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ النشر، وتصدر الإدارة قرارها في الاعتراض مسببًا أما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل في جريدة العلامات التجارية، ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.

الزمالك وأحقية لقب نادي القرن

ويرى نادي الزمالك، أنه الأحق بالحصول على لقب نادي القرن العشرين في افريقيا، بصفته الأكثر حصولا على البطولات، مقارنة بعدد البطولات التي حصل عليها الاهلي.

وقام رئيس الزمالك مرتضى منصور بوضع لافتات ضخمة داخل جدران النادي، كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9 ليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

وقرر مرتضى منصور في وقت سابق، تشكيل لجنة رباعية تضم أعضاء مجلس إدارة الزمالك “أحمد جلال إبراهيم واحمد مرتضى وعلاء مقلد وهاني زادة”، لإعداد ملف خاص بقضية نادي القرن، من أجل تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

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