باهر المحمدي مُتمسك بالانتقال للاهلي في الميركاتو الصيفي

تمسك مدافع الاسماعيلي باهر المحمدي، بالانتقال إلى صفوف الاهلي، وارتداء قميصه، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال مصدر مقرب من مدافع المنتخب المصري “اللاعب يرفض الرحيل عن الاسماعيلي واللعب لأي فريق داخل مصر سوى للنادي الاهلي فقط”.

وأضاف “ما تردد عن توقيع باهر المحمدي لنادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات مقابل 60 مليون جنيه، تمهيدًا للانتقال له في الميركاتو الصيفي 2020، عارِ تمامًا من الصحة”.

ويرفض رئيس الاسماعيلي إبراهيم عثمان، بيع مدافعه الدولي، لأحد الأندية المصرية، وخاصة الاهلي، ويرغب في تسويق اللاعب خارج مصر.

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وحدد رئيس الاسماعيلي مبلغ 5 ملايين دولار، من أجل الموافقة على رحيل باهر المحمدي إلى أحد الأندية الخارجية، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى باهر المحمدي عرضًا من جانب نادي قاسم باشا التركي، الذي كان يلعب له نجم المنتخب المصري وأستون فيلا الحالي محمود حسن تريزيجيه.

ويرغب المدير الفني للنادي الاهلي “رينيه فايلر” في التعاقد مع مدافع الاسماعيلي باهر المحمدي، لأنه يعد صفقة مزدوجة، نظرًا بأن اللاعب يُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وبالتالي سيكون بديلًا جيدًا لأحمد فتحي الذي رفض تجديد تعاقده مع الفريق الاحمر، ووقع على عقود انضمامه لبيراميدز، لينضم له بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد باهر المحمدي مع النادي الاسماعيلي بعد عامين من الآن، ويحق له التوقيع لأي نادي، بداية من شهر يناير عام 2022.

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