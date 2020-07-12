أبو ريدة يتحدى المغرب بحشد أصوات نقل دوري أبطال أفريقيا إلى مصر

يعمل عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “هاني أبو ريدة” منذ الأسبوع الماضي، على حشد أكبر كم ممكن من الأصوات لاقناع مسؤولي الكاف بنقل مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا إلى مصر، بعد التأكد من عدم قدرة الكاميرون على استضافة الحدث بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكدت قناة بي ان سبورت الاخبارية رفض الحكومة الكاميرونية لاستضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا بما في ذلك المباراة النهائية التي كان مقررًا لها نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتواصل هاني أبو ريدة – عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا – مع جهات عليا في الدولة المصرية لدعم فكرة استضافة الثلاث مباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا في القاهرة.

وما هي سوى ساعات وخرج وزير الشباب والرياضة المصري “أشرف صبحي” بتصريح رسمي يؤكد فيه تقدم البلاد بطلب استضافة نصف النهائي والنهائي، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن فيروس كورونا.

موافقة المغرب “في المتناول”

يتسلح العرض المصري لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا بحصول المغرب على حق استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية في العاصمة الرباط.

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ومن المتوقع موافقة رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” على فكرة تحويل وجهة دوري أبطال أفريقيا إلى مصر بدلاً من الكاميرون، تمامًا كما فعل في ملف استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا 2019.

وتسببت تلك الأنباء في استياء وسائل الإعلام المغربية التي وصفت ما يحدث بـ “لعبة الكواليس” التي تحاول التأثير بالسلب على مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر إلغاء الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلدان العربية والأفريقية بعد تفشي فيروس كورونا.

واعتبر جمهور الأهلي والزمالك إلغاء ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيصب في الأساس بمصلحة الوداد والرجاء، بما أن الإياب كان مقررًا إقامته على الأراضي المصرية، ما كان سيزيد من فرص حدوث نهائي مصري لأول مرة.

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