النصر يرفض ابتزازات جالطة سراي ويبعد مايكون عن التدريبات

قررت إدارة نادي النصر منع مدافع الفريق، البرازيلي مايكون بيريرا، من خوض التدريبات الجماعية مع باقي زملائه، لحين وصول الرد النهائي من إدارة جالطة سراي التركي، حول تمديد إعارته حتى 5 أكتوبر المقبل، موعد ختام مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تلك الخطوة من جانب المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا، بعدما رفضت إدارة العالمي، إبتزاز مسئولو جالطة سراي، الذين يريدون الحصول على أموال كثيرة من جراء بيع المدافع البرازيلي لصفوف الفريق العاصمي.

ومنح مسئولو النصر، إدارة جالطة سراي مهلة تنتهي خلال ساعات، من أجل حسم الأمور، والموافقة على تمديد عقد اللاعب حتى ختام مباريات الدوري السعودي، ومن ثم التفكير في شراء عقده نهائيا بعد الانتهاء من جميع الارتباطات المحلية.

وكان وكيل أعمال مايكون بيريرا، قد أبلغ إدارة النصر قبل أشهر بموافقة جالطة سراي التركي على تسليم اللاعب مخالصة نهائية في الصيف المقبل لينتقل حرًا لصفوف العالمي دون دفع أي مقابل مالي، لكنها فوجئت بمطالبة المسئولين الأتراك بالحصول على 12 مليون ريال نظير بيع عقد اللاعب نهائيا، وهو ما رفضته إدارة النصر.

يذكر أن إعارة اللاعب البرازيلي انتهت في 30 يونيو الماضي، ويحتاج النصر إلى موافقة اللاعب وناديه الأصلي لتمديد العقد، وفقًا لأنظمة الاحتراف التي أعلنت أخيرًا.

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كان النصر، قد تعاقد مع مايكون، في فبراير من عام 2019، على سبيل الإعارة من جالطة سراي، حيث ساهم في تتويج الفريق، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، وكأس السوبر السعودي عام 2020.

مكافآت خيالية فى انتظار لاعبي النصر:

فيما وعد الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق، بتقديم مكافآت مالية قدرها مليون ريال في حال حقق الفريق الفوز على الهلال.

في الوقت الذي رفع العضو الذهبي في النصر عبدالعزيز بغلف، المكافآت إلى 900 ألف ريال بواقع 30 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز على الهلال.

فيما وعد العضو الذهبي محمد العلي بتقديم مكافآت مالية قدرها نصف مليون ريال للفريق في حال تحقيق الفوز على الهلال.

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