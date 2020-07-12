مرتضى منصور يُلصق هفوة مُضحكة في قطر!

أصدر رئيس الزمالك مرتضى منصور، بيانًا رسميًا، نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ألصق من خلاله تهمة “فبركة” مقطع فيديو مصور، يظهر من خلاله إلى دولة قطر.

وقال مرتضى منصور في بيانه “تلقيت رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده يؤكد فيها أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوتي”.

وأضاف رئيس الزمالك “قام أبو سنيده عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بينها وبيني”.

وتابع “ما حدث من الضابط القطري محاولة فاشلة، نجح في تقليد الصوت، لكن أين صورتي وأنا اتحدث؟ تم كشف ابو سنيده أمام الرأي العام”.

وانتشر مقطع فيديو مصور عبر منصات السوشيال ميديا، نُسب إلى رئيس الزمالك مرتضى منصور، وظهر من خلاله وهو يوجه السباب إلى رئيس الاهلي محمود الخطيب، واللاعب محمود كهربا، والدولة المصرية.

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مرتضى منصور يلصق الهفوة المضحكة إلى قطر

سخر مغردون عبر “فيسبوك” من سقوط مرتضى منصور في هفوة مضحكة، وهو يحاول إلصاق تهمة “فبركة” الفيديو، إلى دولة قطر.

وكشف متابعو الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك مرتضى منصور، وقوعه في هفوة قاتلة، عندما نشر صورة محادثة قال أنها من جانب الضابط القطري ابو سنيده، لكن الصورة أظهرت أن الرسالة مرسلة من رقم مسجل باسم مرتضى منصور.

هل هذا فقط؟، لا هناك هفوة أخرى، حيث ظهر تاريخ ارسال الرسالة في 8 اغسطس المقبل، ونحن ما نزال في شهر يوليو، وهو ما يوضح أن الرسالة التي نشرها مرتضى منصور مفبركة.

وقام مرتضى منصور بإزالة المنشور بعد اكتشاف “الهفوة” التي سقط فيها، وقام بنشر آخر، قام فيه بتعديل الرسالة، وتغيير اسم المرسل إلى ابو سنيده، وبدون تاريخ يوضح موعد ارسالها.

يذكر أنه كان قد انتشر مقطع فيديو، منذ عدة أشهر، نُسب أيضا إلى مرتضى منصور، لكنه قال أن الفيديو مفبرك عن طريق رجل مخابرات قطري يدعى ابو سنيده.

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