عرضان جديدان للتعاقد مع نجم الهلال في الميركاتو الصيفي

تلقى محترف الهلال، البرازيلى كارلوس إدواردو، عدة عروض من أجل التعاقد معه رسميا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، بعد اقتراب نهاية عقده مع الزعيم بختام مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.
وكان فريق بلد الوليد الإسباني قد دخل في مفاوضات مع إدواردو، عن طريق الظاهرة البرازيلية رونالدو، مالك النادي، حيث كشفت تقارير إسبانية عن موافقة اللاعب على الانتقال لصفوفه خلال الصيف القادم.
فيما كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدواردو تلقي عرضين رسميين خلال الساعات الماضية من ناديين “خليجي وأوروبي”، لكن اللاعب لم يحسم موقفه حول مستقبله الاحترافي.
وتوقفت مفاوضات فريق الهلال مع اللاعب بعد المطالبات المالية الكبيرة من أجل البقاء، علاوة على رغبته في خوض تجربة خارج الدوري السعودي خلال الموسم القادم.
ولا يزال كارلوس إدواردو هو الخيار الأفضل لنادي الهلال، وقد يتم تجديد العقد رسميا حال الموافقة على التنازل عن بعض مطالبه المالية والقبول بالعرض الذي قدمته إدارة الزعيم.
يشار إلى أن إدواردو كان قد مدد تعاقده مع الهلال إلى نهاية الموسم الحالي، بعدما انتهى عقده في 30 يونيو الماضي، وذلك من أجل المشاركة في استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، علما أنه سبق وخاض تجارب في الدوري الفرنسي مع نيس والبرتغالي مع بورتو وإشتوريل قبل انتقاله إلى الهلال.
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