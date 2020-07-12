جاكسون موليكا يُتابع حساب الاهلي على انستجرام بعد صدمة لانس!

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لفت المهاجم الكونجولي “جاكسون موليكا” أنظار عشاق النادي الاهلي المصري بمُتابعة الحساب الرسمي للبطل القياسي لدوري أبطال أفريقيا على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد 12 يوليو.
وارتبط جاكسون موليكا بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2020 بعد صدمة انهيار مفاوضاته مع نادي لانس الفرنسي بسبب ضعف المقابل المادي.
وسجل جاكسون موليكا 7 أهداف مع مازيمبي الكونجولي خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2020/2019، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين خلف النجم الجزائري “كريم العريبي” بفارق 3 أهداف فقط.
وتسعى إدارة الاهلي المصري لزيادة الحصيلة التهديفية لخط الهجوم عن طريق التعاقد مع مهاجمين من طينة جاكسون موليكا الذي لم يتجاوز بعد عامه الـ 20.
وتقدم نادي لانس الفرنسي بمبلغ 100 ألف يورو لإستعارة جاكسون موليكا من مازيمبي، مع إدراج خيار الشراء نظير 400 ألف يورو في صيف 2021، وراتب شهري 3 آلاف يورو فقط، وهو العرض الذي قوبل بالرفض القاطع من الجانب الكونجولي ووكيل أعمال اللاعب.
بينما قدمت إدارة الأهلي مبلغ مليون دولار للظفر بتوقيع اللاعب المطلوب كذلك في بعض أندية الدوري المغربي والدوري التونسي.
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