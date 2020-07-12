جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي يشتعل بعد ثنائية رونالدو في أتالانتا

أشعل النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الصراع بينه وبين الايطالي “تشيرو إيموبيلي” على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي هذا الموسم 2020/2019، عندما سجل ثنائية في أتالانتا، مساء أمس السبت، ضمن افتتاح الجولة 32 من المسابقة.

ونجح كريستيانو رونالدو في استغلال تجمد رصيد تشيرو إيموبيلي عند 29 هدفًا منذ يوم 30 يونيو الماضي، ليرفع رصيد أهدافه لـ 28 في المركز الثاني خلف إيموبيلي بهدف واحد فقط.

وتسبب إيقاف إيموبيلي عن اللعب أمام ميلان في الجولة 30 لتراكم البطاقات الصفراء، ثم عجزه عن التهديف في الجولتين 31 و32 أمام ليتشي وساسولو، عندما خسر لاتسيو بنفس النتيجة 1/2، في دخول رونالدو للمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

ويعيش كريستيانو رونالدو فترة مميزة منذ استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا منتصف شهر يونيو الماضي، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف في 8 مباريات.

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وغاب رونالدو عن التسجيل في مباراتين فقط أمام ميلان في إياب نصف نهائي كأس ايطاليا، وفي نهائي البطولة ذاتها أمام نابولي.

وسجل رونالدو في 6 مباريات متتالية بمنافسات الدوري الايطالي أمام كل من “بولونيا وليتشي وجنوى وتورينو وميلان وأتالانتا”، بواقع هدف في كل مباراة وهدفين في مباراة أتالانتا.

ويحتل المهاجم الدولي البلجيكي “روميلو لوكاكو” المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي برصيد 20 هدفًا.

القادم من مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2019 بحوالي 80 مليون يورو، يعيش مستوى متذبذب مع الإنتر منذ بداية الموسم، بتسجيل هدف واحد أو هدفين كل 4 مباريات، وهو معدل ضعيف مقارنة بمعدل تشيرو إيموبيلي وكريستيانو رونالدو.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد الجولة 32:

تشيرو إيموبيلي – 29 هدفًا

هدفًا كريستيانو رونالدو – 28 هدفًا

هدفًا روميلو لوكاكو – 20 هدفًا

هدفًا جواو بيدرو – 17 هدفًا

هدفًا لويس موريل – 17 هدفًا

هدفًا كابوتو – 16 هدفًا

هدفًا جوسيب إيليشيتش – 15 هدفًا

هدفًا دوفان زاباتا – 15 هدفًا

هدفًا إدين دجيكو – 14 هدفًا

هدفًا بيلوتي – 14 هدفًا

هدفًا بيراردي – 12 هدفًا

هدفًا لاوتارو مارتينيز – 12 هدفًا

هدفًا بيتاجنا – 12 هدفًا

هدفًا باولو ديبالا – 11 هدفًا

هدفًا كورنيليوس – 11 هدفًا

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