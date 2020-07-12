رياضة | زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره غرناطة غدًا الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت القائمة عودة الثنائي كارفخال وراموس بعد انتهاء إيقافهما حيث غابا عن قائمة الفريق في مباراة ديبورتيفو ألافيس. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوبي خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - ميندي - خافي هيرنانديز - ميجويل - جيوتوريز خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - إيدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماركو أسينسيو - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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