رياضة | بلهنده يشعل الصراع بين الريان والدحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بلهنده يشعل الصراع بين الريان والدحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا الدحيل والريان القطريان في مُفاوضات مكثفة مع النجم المغربيّ يونس بلهنده لاعب وسط جالطة سراي التركي لضمه إلى صفوف أحدهما في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الراية" القطرية اليوم الأحد أنّ بلهندة يستعدّ للرحيل عن جالطة سراي والانتقال إلى ناد آخر حيث أكّد اللاعب في تصريحات لوسائل إعلام تركية أنّه أبلغ وكيل أعماله فاتح إيليك بقراره ورغبته في الرحيل، وبدء عملية البحث عن عقد جديد.

وأوضحت الصحيفة أن ناديَي الدحيل والريان مُهتمّان بالتعاقد مع بلهنده، وإنّ وسطاء ووكلاء من الناديَين القطريَّين في إسطنبول حاليا للتفاوض وحسم الصفقة.

Advertisements

وأضافت "الراية" أن المفاوضات تجري بشكل رسمي وبعروض قدّمها الناديان إلى اللاعب المغربيّ، وهناك عروضٌ نهائية سوف يتم حسمها أيضًا في الساعات المُقبلة ،على أن يتم إعلان اسم النادي الذي سيتعاقد مع يونس بلهنده، بعد حسم المفاوضات والاتفاق على جميع الأمور مع نادي جالطة سراي.

واستغنى الدحيل مؤخرًا عن مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، وهناك تكهنات أيضًا عن قرب رحيل لاعبه البرازيليّ أدملسون، ويسعى الدحيل إلى التعاقد مع يونس بلهنده بجانب المحترف الجديد البرازيليّ دودو الذي ينتظر وصوله الدوحة قريبًا.

أما الريان فلا يزال يملك خمسة محترفين في صفوفه هم الأرجنتيني ميركادو والنيجيري فرانك كوم، والجزائري ياسين إبراهيمي والكوري الجنوبي لي جايك والإيفواري يوهان بولي.

يونس بلهنده من مواليد 25 فبراير 1990، وبدأ اللعب في فئة الشباب مع نادي مونبيلييه الفرنسي عام 2005، قبل أن يصعد للفريق الأوّل عام 2009، ولعب لأندية دينامو كييف الأوكراني وشالكه الألماني وخاض أول مباراة دولية مع منتخب المغرب خلال اللقاء الودي ضد إيرلندا الشمالية في 17 نوفمبر 2010، في حين سجّل أوّل هدف دولي في مرمى النيجر في كأس الأمم الإفريقية 2012.