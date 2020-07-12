رياضة | قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو النادي الأهلي مفاوضات جديدة خلال الايام الماضية مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي بعد إقتراب انتهاء إعارته للقلعة الحمراء.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، سرعة إنهاء صفقة إتمام شراء النجم الشاب، الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في جميع المباريات.

وعرض المارد الأحمر2.5 مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، ولكن وجه النادي الإنجليزي رفضه للعرض، بجانب مطالبته بـ 7 ملايين إسترليني مقابل الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.

وبدأت إدارة النادي الأهلي في التفكير بالتراجع والانسحاب من صفقة التعاقد مع رمضان صبحي لصعوبة توفير المبلغ المطلوب من النادي الإنجليزي في ظل الظروف الحالية من توقف الدوري المصري لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثر أسعار اللاعبين بالأزمة مما جعل المبلغ المطلوب كبيرا للغاية.