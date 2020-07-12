رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره أرسنال يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة والربع بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين ليفربول ضد أرسنال على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى ليفربول المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 93 نقطة بينما يحتل نادى أرسنال المركز الثامن برصيد 50 نقطة.