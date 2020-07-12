رياضة | المصري يحدد سعر محمود وادي.. فهل يتحرك الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يحدد سعر محمود وادي.. فهل يتحرك الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي، حقيقة رحيل محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بعد عودة الحياة في رحلات الطيران مرة أخرى.

ونفى الخولي هذه الأنباء، وأكد أن المصري يتبع نظام انتهاء عقود اللاعبين بنهاية الموسم وليس بنهاية شهر محدد.

جاء ذلك بعدما أوضح أسيد الخضر مدير أعمال محمود وادي، أن اللاعب سيرحل عن الفريق، فور فتح خطوط الطيران في مصر.

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وشدد نائب رئيس المصري البورسعيدي، أن اللاعب ليس بمقدوره الرحيل عن الفريق إلا بنهاية الموسم الجاري، حتى إذا قام بتسديد الشرط الجزائي البالغ 50 مليون جنية، مضيفا أن مجلس إدارة المصري، يبدي تمسكه الشديد بجميع اللاعبين، وعدم التفريط في أي لاعب في ظل أزمة إيقاف القيد.

وكان الزمالك عبر عن رغبته في الحصول على خدمات الفلسطيني محمود وادي صاحب الـ25 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن محمود وادي كان انضم إلى صفوف المصري في صيف 2018، لعب 61 مباراة، وسجل 17 هدفا وصنع 8 آخرين.