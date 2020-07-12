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رياضة | تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس.. والمحمدي على الدكة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس.. والمحمدي على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الانجليزي التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس اليوم على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة ال35 ببطولة الدوري.

وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ريينا.

خط الدفاع: كونسا، هوس، منجس، تايلور.

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خط الوسط: هوريان، دوجلاس لويس، تريزيجيه، ماكجين، جراليش.

خط الهجوم: مبوانا ساماتا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

هنري لانسبوري - أحمد المحمدي – جوتا – نيلاند - ماثيو تارجيت - مارفيلوس ناكامبا - أنور الغازي - فريدريك جولبيرت - كينان ديفيس

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