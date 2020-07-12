رياضة | برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة تطورات إصابة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلد الوليد.

وقال النادي الكتالوني في البيان الذي نشره اليوم الأحد على موقعه: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة غريزمان في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن".

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وأضاف: "مدة غيابه (عن الملاعب) تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن الإصابة ستبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الدوري الإسباني.

وكان غريزمان، شارك كأساسي في المباراة التي تغلب فيها "البارسا" بشق الأنفس (1-0) على بلد الوليد، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني، قبل أن يجري استبداله بين شوطي اللقاء بعد شعوره بانزعاجات على مستوى العضلة الرباعية لفخذه الأيمن.