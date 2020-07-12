رياضة | مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الأرجنتيني دييجو أرماندوا مارادونا المدير الفني لنادي جيمانسيا لابلاتا، لخطف أحد أهداف أندية الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل نادي جيمانسيا لابلاتا الأرجنتيني، في مفاوضات جادة وقوية مع سيف الرميثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي الإماراتي، للتوقيع معه بالموسم الجديد.

ويعد الرميثي، واحد من أهم الأسماء المطلوبة على رأس أندية كل من بيراميدز سبورت والإسماعيلي، للحصول على توقيعه بالميركاتو الصيفي.

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وأكد الرميثي في تصريحات بوقت سابق، أن هناك عدد من الوكلاء تواصل معه بهذا الشأن من أجل معرفة نيته حول إمكانية الانتقال للدوري المصري بالمرحلة المقبلة.

وتابع اللاعب: "علمت من خلال وسائل الإعلام والوكلاء أن هناك اهتمام من ناديي الإسماعيلي وبيراميدز، لضمه بالميركاتو الصيفي".

وأضاف: "أحد الوكلاء أكد لي أن الاهتمام الأكبر من جانب بيراميدز سبورت، وتلقين بالفعل بعض الاتصالات ولكن لم يتم التواصل بشكل رسمي حتى الآن".