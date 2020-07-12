رياضة | عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الفيديو المسرب الأخير والمنسوب لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

طالبت زوجة الخطيب بالحصول على حقها وحق زوجها بعد الفيديو المسرب والمنسوب لرئيس الزمالك مرتضي منصور والذي يحمل عبارات خادشة للحياء ضد رئيس النادي الأهلي.

ونشرت زوجة محمود الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا قالت خلاله: "أنا إبنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد ومازال يعطي، لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب".

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تابعت: "ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده، حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه)".

وواصلت: "أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!!.. تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب، أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة ولكن فاض الكيل".

اختتمت: "أريد حقي يا بلد.. أريد حقى يا بلد.. أريد حقي يا بلد.. وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره.. وأعلم جيداً أن رسالاتي دائماً مقروءة ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها".

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، صباح اليوم الأحد، للمطالبة بحقه.