رياضة | قميص ليبرون جيمس لن يحمل أي رسائل اجتماعية عند استئناف الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قميص ليبرون جيمس لن يحمل أي رسائل اجتماعية عند استئناف الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس انه سيكتفي بوضع اسمه على الجهة الخلفية من قميصه لدى استئناف منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أواخر الشهر الحالي، ولن يحمل أي رسالة اجتماعية معينة.

ويعد جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، من النجوم الذين غالبا ما أدلوا بمواقف مناهضة للعنصرية وداعمة للعدالة الاجتماعية. لكنه اختار مع استئناف منافسات الدوري اعتبارا من 30 يوليو، ألا يحذو حذو العديد من اللاعبين الذين قرروا توجيه رسائل ذات طبيعة سياسية او اجتماعية، لاسيما في ظل اكتساب حركات مناهضة العنصرية زخما كبيرا في الآونة الأخيرة، بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، أواخر مايو.

واقترحت رابطة الـ"ان بي ايه" على اللاعبين عبارات يمكن استخدامها لدى استئناف المنافسات من دون جمهور في 30 يوليو في مجمع ديزني في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، بعد تعليقها منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال جيمس "اخترت عدم وضع اسم (غير اسمه) على الجهة الخلفية من قميصي (...) هذا لا ينم عن عدم احترام للائحة التي تم توزيعها على اللاعبين".

وأيّد اللاعب "كل من قرر وضع عبارة ما على ظهر قميصه. لكن ذلك أمر لا يلقى صدى فعلا مع مهمتي، مع هدفي"، مشيرا الى انه كان يرغب في ان تتم استشارته بالعبارات الممكن وضعها على الجهة الخلفية من القميص.

Advertisements

وشدد على انه لا يحتاج "الى وضع عبارة ما على ظهر قميصي من أجل ان يفهم الناس مهمتي وما أنا عليه وما أنا هنا للقيام به".

وستعمد غالبية اللاعبين لوضع رسالة اجتماعية معينة على الجهة الخلفية من القميص لدى استئناف المنافسات أواخر هذا الشهر. وبحسب التقارير، اختار 17 لاعبا فقط من أصل 285 حتى الآن، الاكتفاء باسمهم كما العادة.

وشملت اللائحة التي تقدمت بها رابطة الدوري، بالاتفاق مع رابطة اللاعبين المحترفين ومالكي الأندية، عبارات عدة أبرزها "آي كانت بريث" ("لا أستطيع أن أتنفس")، وهي التي كان فلويد يتلفظ بها أثناء وضع الشرطي ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق، قبل ان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

أما أبرز العبارات الأخرى فكانت "بلاك لايفز ماتر" ("حياة السود مهمة")، وهي التي رفعت في تظاهرات واسعة حول العالم بعد مقتل فلويد، ووجدت طريقها أيضا الى العديد من الأحداث الرياضية لاسيما كرة القدم.

وشدد جيمس على انه سيواصل العمل بشكل حثيث على تحسين الظروف الحياتية للمجتمعات في الولايات المتحدة، لاسيما في أوساط السود.