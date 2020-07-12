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رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، على أرضية ملعب أولد ترافورد.

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يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل حسم المركز الرابع، وضمان التأهل المباشر لبطولة .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

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