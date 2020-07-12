رياضة | ثنائي مميز على رادار الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي مميز على رادار الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بلاعب مميز ضمن استعدادات الأحمر للموسم الجديد.

ويفاضل النادي الأهلي بين لاعبين في مركز الدفاع لضم أحدهم في الصيف المقبل وهما أسامة جلال نجم نادي إنبي وعبد الله بكري نجم نادي بيراميدز.

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وكان المارد الأحمر قد فتح خط مفاوضات مع نادي إنبي في الأيام القليلة الماضية لمحاولة ضم أسامة جلال والنادي أبدى موافقته ولكن ببعض الشروط.

كما ينوي الأهلي فتح باب المفاوضات مع نادي بيراميدز الفترة المقبلة لمعرفة مطالب النادي لبيع عبد الله بكري في الصيف في ظل اهتمام من جانب غريمه التقليدي نادي الزمالك بضم اللاعب.

وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا اللاعبيين على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر ليختار اللاعب الذي سيضمه الفريق.