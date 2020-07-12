رياضة | هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب النادي الأهلي وصول الرد الرسمي والنهائي من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بخصوص العرض المقدم من القلعة الحمراء لشراء رمضان صبحي لاعب الفريق بشكل نهائي بعد إنتهاء إعارته للمارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

النادي الأهلي عرض على هيدرسفيلد تاون التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.

واشترط النادي الإنجليزي الحصول على 7 مليون جنيه استرليني للموافقة على انتقال اللاعب نهائيا للأهلي هذا الصيف.

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ويري النادي الأهلي أن المبلغ الذي طلبه مسئولي نادي هيدرسفيلد للاستغناء عن رمضان صبحي كبير للغاية ويفوق القدرات المالية للقلعة الحمراء حاليًا خاصة في الظروف الصعبة التي تعيشها الأندية في كل أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا.

وينتظر الأهلي الرد النهائي من جانب هيدرسفيلد تاون بخصوص عرض الـ2.5 مليون يورو لضم رمضان صبحي.

وكان رمضان صبحي انتقل للأهلي شتاء 2019 على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد تاون، قبل تجديد اعارته الصيف الماضي، ويسعي حاليًا للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، أو تمديد اعارته مرة أخري.