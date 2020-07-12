رياضة | لاعب برتغالي يترك ملعب مباراة فريقه مجبرا بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب برتغالي يترك ملعب مباراة فريقه مجبرا بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبر حارس فريق بيلينينسيش، أندري موريرا، على ترك ملعب ملعب مباراة فريقه أمام ضيفه موريرينسش بالدوري البرتغالي، والدخول إلى العزل الطبي بناء على أوامر السلطات المختصة.

شارك موريرا في الشوط الأول من المباراة، التي خسرها فريقه 0-1، لكنه غادر الملعب بين شوطي المباراة بموجب قرار سلطات الصحة في البرتغال، نظراً لعدم احترامه لإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت رابطة الدوري البرتغالي في بيان لها: "بين شوطي المباراة صدرت أوامر لأندري موريرا بمغادرة الملعب من قبل سلطات الصحة الوطنية، والطبيب جراكا فريتاس، الذي نوه بأن معايير التباعد الاجتماعي لم يتم احترامها".

وغاب موريرا عن المباراة السابقة لفريقه أمام بورتو في الخامس من الشهر الجاري، عقب ثبوت إصابة زميله الحارس جواو مونتيرو بفيروس كورونا.

وبحسب تقارير إعلامية برتغالية، فإن موريرا مكث في نفس الغرفة مع زميله المصاب بالعدوى قبل أسبوع واحد.