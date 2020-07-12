رياضة | مرتضى منصور يرفع شعار التحدي لحسم صفقة نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يرفع شعار التحدي لحسم صفقة نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدرة نادي الزمالك، عن ثقته من حسم ملف صفقة انضمام نجم بيراميدز لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي.

ويرغب النادي الأبيض في حسم التعاقد مع نبيل عماد دونجا، متوسط ميدان نادي بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتعهد منصور بالتدخل بشكل مباشر وحسم الصفقة لمصلحة النادي الأبيض، في ظل إعجاب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، واصراره على الحصول على خدماته.

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ويريد نادي بيراميدز الحصول على مبلغ مالي كبير نظير التخلي عن اللاعب للزمالك، وهو ما يفوق القدرات المالية للنادي الأبيض.

ويثق منصور في حسم الصفقة لمصلحة النادي الأبيض، والتوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز، لضم اللاعب مقابل مبلغ مالي مناسب.

ويبدو كارتيرون غير مقتنع بالثنائي محمود عبد العزيز ومحمد حسن، ومن ثم يريد الفرنسي ضم لاعب وسط جديد، يشارك الثناي طارق حامد وفرجاني ساسي.